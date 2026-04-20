„Picture your song“: Wenn Hits zu Bildern werden

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Anna Hammer vom Gymnasium Kurzwiese verbildlichte den „White Ferrari“ von Frank Ocean, Kira Mutyka von der Sportmittelschule Neusiedl das Lied „Coh Amyp“. Kriska Boglárka vom Josefinum Eberau beeindruckte mit „Cheese“ und Katja Selig vom Gymnasium Wolfgarten mit „This Girl is on fire“. Als Anerkennung erhalten die Jugendlichen Goodiepacks mit T-Shirts und Gitarre-Plektren. Den Wettbewerb soll es beim nächsten Landesjugendsingen in drei Jahren wieder geben.