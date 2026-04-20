„Picture your song“: Wenn Hits zu Bildern werden

In Burgenlands Schulen gibt es offenbar jede Menge begabte Nachwuchskünstler. Welche Potenziale in ihnen schlummern, brachte der erste Kreativwettbewerb „Picture your song“ zum Vorschein.
Vor kurzem fand im Schloss Esterházy in Eisenstadt das burgenländische Landesjugendsingen statt. Im Rahmen dessen wurde heuer auch erstmals der Kreativwettbewerb „Picture Your Song“ umgesetzt. „Die Idee dahinter war Musik sichtbar zu machen“, erklären Christina Clementi und Karin Tinhof, die Fachbeauftragten für Musik und Kunst in der Bildungsdirektion.
Unter dem Motto „Male dein Lieblingslied“ haben luden sie alle burgenländischen Schulen zum Mitmachen ein. Die Resonanz war überwältigend: Mehr als 280 Schülerinnen und Schüler reichten Beiträge ein. „Die Arbeiten waren unglaublich kreativ und hochwertig und zeigen, wie viel Zeit und Herzblut hier geflossen ist!“
Junge Talente
Den ersten Platz belegte Matthias Fink vom Gymnasium Kurzwiese mit seinem Bild zum Lied „Hommage au Télescpoe Hubble“ von Romain Perda. Sofie Becvarchi vom Gymnasium Neusiedl wurde von der deutschen Punkrockband „Die Ärzte“ zu ihrem Kunstwerk „Männer sind Schweine“ inspiriert.
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Anna Hammer vom Gymnasium Kurzwiese verbildlichte den „White Ferrari“ von Frank Ocean, Kira Mutyka von der Sportmittelschule Neusiedl das Lied „Coh Amyp“. Kriska Boglárka vom Josefinum Eberau beeindruckte mit „Cheese“ und Katja Selig vom Gymnasium Wolfgarten mit „This Girl is on fire“. Als Anerkennung erhalten die Jugendlichen Goodiepacks mit T-Shirts und Gitarre-Plektren. Den Wettbewerb soll es beim nächsten Landesjugendsingen in drei Jahren wieder geben.
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