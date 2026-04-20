Es reicht! Bürgermeister warf jetzt das Handtuch

Schritt „verdient Respekt“

Ein Neuanfang ist bereits gemacht. Nach der Entlassung der Amtsleiterin im Oktober 2025, die in eine Schwarzarbeit-Affäre bei Aushilfskräften in der Gemeinde verwickelt war, ist ab Mai offiziell ein Nachfolger in dieser Funktion tätig. „Kacsits’ Schritt verdient Respekt. In einer Phase, in der wichtige Entscheidungen anstehen, eröffnet sich damit die Chance, die Gemeindearbeit neu zu ordnen“, sagte Hofer.