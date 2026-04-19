Zum Geburtstag heißt es tanzen, singen und feiern!

„Im Leben von Menschen wichtig“

Doch wie geht man an eine solche Jubiläumsspielzeit heran? Für Bettina Masuch ist jede neue Saison speziell. „Wir wollen uns bei unserem Publikum für sehr viel Treue, Aufmerksamkeit, Zuspruch bedanken. Wir sind nur da, weil es dieses Publikum gibt“, hält Masuch fest. Man habe sich damals getraut, groß zu träumen. „Und heute sind wir immer noch da in diesen herausfordernden Zeiten und im Leben von Menschen wichtig.“ Das wird gefeiert: im Festspielhaus, in der Stadt, mit dem Publikum.