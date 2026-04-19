Zum Geburtstag heißt es tanzen, singen und feiern!

Orchesterkaraoke, Flashmobs und bildgewaltige Österreich-Premieren: Zum großen 30-Jahre-Jubiläum lädt das Festspielhaus St. Pölten zum bunten Geburtstagsreigen.
„Ein Fest im Moment“ lautet ab Herbst das Motto in der Landeshauptstadt. Mit 30 kleinen und großen Fest-Momenten feiert das Festspielhaus St. Pölten nämlich den 30. Geburtstag. Der von Architekt Klaus Kada entworfene und am 1. März 1997 mit einem Konzert der Tonkünstler eröffnete Theaterbau kredenzt in der kommenden Spielzeit ein „Kaleidoskop tänzerischen Reichtums“.
„Drei Jahrzehnte sind für uns wirklich was Besonderes“, erklärt die künstlerische Leiterin Bettina Masuch. Und das gehört gebührend gefeiert. „Man tanzt gemeinsam, man singt gemeinsam, man feiert gemeinsam – etwa mit einem Community-Tanzprojekt von Choreograf Mourad Merzouki im Dezember. Dafür werden rund 60 bewegungsfreudigen Menschen jeglichen Alters gesucht“, so Masuch. Im Gespräch mit der „Krone“ verrät sie ihre persönlichen Highlights: Etwa ein Zirkusfestival gemeinsam mit der Bühne im Hof zu machen, mit einer wunderbaren Kompanie aus Frankreich, das Collectif Petit Travers mit Quatuor Debussy, die zur Musik von Debussy jonglieren und das sehr witzig, mit viel Humor.
Ein Orchesterkaraoke zum Mitmachen
Oder auch das Ballet du Grand Théâtre de Genève in einer Choreografie von Sidi Larbi Cherkaoui, das Tonkünstler-Orchester spielt eine eigens in Auftrag gegebene Komposition von Dimitris Skyllas. Ein absoluter Höhepunkt ist für die künstlerische Leiterin das Orchesterkaraoke am 28. Februar. Einen Tag vor dem offiziellen Geburtstag stehen Besucher gemeinsam mit den Tonkünstlern auf der Bühne im Rampenlicht.
„Im Leben von Menschen wichtig“
Doch wie geht man an eine solche Jubiläumsspielzeit heran? Für Bettina Masuch ist jede neue Saison speziell. „Wir wollen uns bei unserem Publikum für sehr viel Treue, Aufmerksamkeit, Zuspruch bedanken. Wir sind nur da, weil es dieses Publikum gibt“, hält Masuch fest. Man habe sich damals getraut, groß zu träumen. „Und heute sind wir immer noch da in diesen herausfordernden Zeiten und im Leben von Menschen wichtig.“ Das wird gefeiert: im Festspielhaus, in der Stadt, mit dem Publikum.
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