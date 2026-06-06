Baum drehte sich: Forstarbeiter eingeklemmt

Forstunfall im Kärntner Bärental: Ein Forstarbeiter war von einem sich im Fall drehenden Baum erwischt worden. Kollegen und das Team des Rettungshelikopters Christophorus halfen dem 48-Jährigen.
Einen Baum schlägerte am Samstag gegen 11 Uhr war ein Forstarbeiter in einem Waldstück im Bärental im Bezirk Klagenfurt-Land. Der Baum kippte in die Fällrichtung kippte, der 48-Jährige bewegte sich ein paar Meter weg und stellte sich zu einem weiteren Baum.
Während des Falles drehte sich der Baum jedoch und rutschte mit dem abgeschnittenen Ende voraus in Richtung des Forstarbeiters. Ein Bein des 48-Jährigen wurde kurzzeitig zwischen dem gefällten Baum und einem anderen Baum eingeklemmt.
Kollegen übernahmen die Erstversorgung und transportierten den Verletzten über das abschüssige Gelände bis zum Firmen-Lkw. Dort versorgte das Team des Rettungshubschraubers C11 den Mann, der ins UKH Klagenfurt geflogen wurde.
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