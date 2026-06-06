Fest der Superlative: 400 Luxusboliden in Velden

Velden ist der Hotspot am Wörthersee, natürlich freuen sich alle auf die heißen Sportwagen. „Bis zu 400 Boliden aus zehn Nationen sind heuer dabei“, strahlt Organisator „Mister Ferrari“ Heribert Kasper. Eine ganze Woche steht da auch das Schlosshotel im Rampenlicht. „Es ist wohl der größte Wirtschaftsfaktor, den es heuer am Wörthersee geben wird“, strahlt Kasper. Auch Erich Falkensteiner wird heuer ein Stargast sein. In welchem Sportwagen rollt der Südtiroler, der 26 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels in Europa führt, wohl an?