Fest der Superlative: 400 Luxusboliden in Velden

Beim 26. Internationalen Sportwagenfestival in Velden dreht sich alles um heiße Chassis, starke Motoren und breite Reifen. Von 15. bis 21. Juni sind die gefragtesten Sportwagen Europas wieder am Wörthersee zu Gast.
Velden ist der Hotspot am Wörthersee, natürlich freuen sich alle auf die heißen Sportwagen. „Bis zu 400 Boliden aus zehn Nationen sind heuer dabei“, strahlt Organisator „Mister Ferrari“ Heribert Kasper. Eine ganze Woche steht da auch das Schlosshotel im Rampenlicht. „Es ist wohl der größte Wirtschaftsfaktor, den es heuer am Wörthersee geben wird“, strahlt Kasper. Auch Erich Falkensteiner wird heuer ein Stargast sein. In welchem Sportwagen rollt der Südtiroler, der 26 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels in Europa führt, wohl an?
Simone Lugner im wunderschönen Ferrari
„24 prominente Gäste haben sich angekündigt. Alles, was in Österreich mit heißen Boliden zu tun hat, ist dabei“, schmunzelt Kasper. Simone Lugner, die das erste Mal bei diesem Festival dabei ist, wird am Samstag um 16 Uhr mit einem wunderschönen Ferrari California vor das Schlosshotel fahren und steht dann ihren Fans natürlich gerne zur Verfügung.
Seltener Mercedes AMG ist 3,5 Millionen Euro wert
Die gefragtesten Modelle sind natürlich immer die Sportwagen, von denen es auf der Welt die wenigsten Boliden gibt. Kasper hat heuer sogar die Zusage eines Mercedes AMG One, von denen es weltweit nur 275 Stück gibt. „Der Bolide ist 3,5 Millionen Euro wert“, erzählt Kasper. Dieser Supersportwagen bringt Formel-1-Technologie auf die Straße. Er hat 1063 PS, erreicht 352 km/h und geht in nur sieben Sekunden von null auf 200 km/h.
1015 PS schwimmen am Wörthersee
Am Lamborghini wird den neuesten „Temerario“ nach Velden bringen, der in ganz Europa noch gar nicht ausgeliefert wurde. Weiters wird erstmalig auf einer fahrenden Insel ein Lamborghini Revuelto (1015 PS, 350 km/h, € 800.000) präsentiert. Zusätzlich wird Bentley Wien den Bentley Batur (nur 18 Stück weltweit) um zwei Millionen nach Velden bringen. Aston Martin lässt erstmals in Österreich den neuen Aston Martin Vanquish vorfahren.
Star-DJs und Wörthersee-Parade
Am 20. Juni führt dann die legendäre Wörthersee-Parade entlang durch Velden, Pörtschach, Krumpendorf, Reifnitz und Dellach. Tausende Fans werden erwartet. Es gibt auch einen Bademoden-Cocktail im Café Hollywood mit Modenschau. „Die Star-DJ’s Antoine, Marvin Aloys und Tom Novy spielen auf. Velden erlebt ein spektakuläres Fest!“
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