Schwerverletzter Kicker mit Helikopter ins Spital

Hubschrauber war schnell da

Nach nur rund zehn Minuten war der Rettungshubschrauber schon da und brachte den Schwerverletzten ins Unfallkrankenhaus in Klagenfurt: „Die Spieler haben Lukas abgeschirmt, die Zusammenarbeit war richtig gut.“ Heim-Coach Karl Micheu war es auch, der den Spielabbruch vorgeschlagen hat: „Natürlich waren wir einverstanden. Jetzt hoffen wir, dass Lukas halbwegs glimpflich davongekommen ist.“