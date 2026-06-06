Schwerverletzter Kicker mit Helikopter ins Spital

Medizinischer Notfall im Kärntner Fußball-Unterhaus! Beim Duell zwischen Globasnitz und den Treibach Juniors sprang einem Gäste-Spieler in der Endphase der Partie die Kniescheibe raus. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus gebracht.
Das Spiel zwischen Globasnitz und Treibach in der Unterliga Ost war am Samstag schon in der absoluten Schlussphase, in der 87. Minute führten die Gäste klar mit 2:0. Doch plötzlich verletzte sich der Treibacher Lukas Kaufmann ohne Fremdeinwirkung. „Die Kniescheibe ist ihm bei einem falschen Schritt rausgesprungen“, bestätigt Trainer Stefan Leikam.
Hubschrauber war schnell da
Nach nur rund zehn Minuten war der Rettungshubschrauber schon da und brachte den Schwerverletzten ins Unfallkrankenhaus in Klagenfurt: „Die Spieler haben Lukas abgeschirmt, die Zusammenarbeit war richtig gut.“ Heim-Coach Karl Micheu war es auch, der den Spielabbruch vorgeschlagen hat: „Natürlich waren wir einverstanden. Jetzt hoffen wir, dass Lukas halbwegs glimpflich davongekommen ist.“
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