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Gastro-Szene in Linz

Hier wurde der Stammgast selbst zum Lokalbesitzer

Oberösterreich
06.06.2026 11:20
Richard Mayrhofer in seinem „Freistädter Stüberl“
Richard Mayrhofer in seinem „Freistädter Stüberl“(Bild: Krone-Collage/Horst Einöder)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Zwei Neueröffnungen bringen frischen Wind in die Gastro-Szene in Oberösterreich. Ein Heuriger in Linz steht vor dem Comeback – ein Wirtepaar erfüllt sich mit dem eigenen Lokal in Urfahr einen Traum.

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Würstel, Toast, Käsekrainer oder Speckbrote – „aber hauptsächlich ist es ein Getränkelokal“, erzählt Andrea Mayrhofer. Ihr Mann erfüllte sich mit dem „Freistädter Stüberl“ den Wunsch vom eigenen Lokal. „Wir waren hier selbst Stammgäste. Ein eigenes Lokal zu haben, war immer mein Traum. Wir wünschen uns einen Platz zurück, wo Geselligkeit und Gemütlichkeit gelebt wird“, so Neo-Wirt Richard Mayrhofer.

Seit 1. April wurde umgebaut, am Freitag folgte die Eröffnung. „Mein Mann hat die Inneneinrichtung komplett selbst entworfen“, freut sich die Gattin, die sich selbst nur als Unterstützung sieht, auf ein florierendes Gastro-Leben in der Freistädter Straße in Urfahr. Innen finden rund 54 Gäste Platz, im Gastgarten weitere 36. Ein eigener Dartsraum sorgt zusätzlich für Unterhaltung.

„Der Ledera“ soll am 10. Juni eröffnen.
„Der Ledera“ soll am 10. Juni eröffnen.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Neuer Heuriger eröffnet mitten in der Stadt
Nur wenige Kilometer entfernt gibt es ab dem 10. Juni auch einen neuen Heurigen. Mit „Der Ledera“ kehrt ein Stück Geschichte zurück in die Stadt. Gastronomin Astrid Rabeder wagt in der Lederergasse 15 – dort, wo jahrelang der „Linzer Heurige“ seine Gäste bewirtete – ein Comeback. Neues Schild, neuer Name, neue Ideen – so das Motto. Rund 80 Sitzplätze, ein zusätzlicher Raum für Gruppen und ein großzügiger Gastgarten sollen das Lokal zum Treffpunkt für Genießer machen.

Kulinarisch setzt man auf österreichische Klassiker und gemütliches Ambiente. Angefangen vom Schweinsbraten über das Backhenderl und dem Blunzengröstl bis hin zum Beuscherl wird hier echte Hausmannskost aufgetischt. Frischer Schwung also in der Gastro-Branche. Zwei Neueröffnungen, die zeigen: Die Linzer Gastro-Szene lebt.

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