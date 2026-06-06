Hier wurde der Stammgast selbst zum Lokalbesitzer

Neuer Heuriger eröffnet mitten in der Stadt

Nur wenige Kilometer entfernt gibt es ab dem 10. Juni auch einen neuen Heurigen. Mit „Der Ledera“ kehrt ein Stück Geschichte zurück in die Stadt. Gastronomin Astrid Rabeder wagt in der Lederergasse 15 – dort, wo jahrelang der „Linzer Heurige“ seine Gäste bewirtete – ein Comeback. Neues Schild, neuer Name, neue Ideen – so das Motto. Rund 80 Sitzplätze, ein zusätzlicher Raum für Gruppen und ein großzügiger Gastgarten sollen das Lokal zum Treffpunkt für Genießer machen.