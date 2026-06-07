Es geht los: So sehen Sie alles bei der Fußball-WM

Neben den Live-Spielen setzen beide Sender auf ein aufwendiges Rahmenprogramm. Kernstück ist beim ORF die tägliche „Morning Show“ ab 9.10 Uhr auf ORF 2 mit allen Toren, Zusammenfassungen und Analysen. Servus ist mit „WM Kompakt“ um 6 Uhr täglich noch früher dran. Zudem gibt es in „Servus WM-Gruppencheck“ ausführliche Gegneranalysen und bei „His-TOR TOR TOR-isch“ wird in der Fußball-WM-Historie gewühlt. Beim ORF geht das Rahmenprogramm schon seit geraumer Zeit über die Bühne und zieht sich auch über die WM hinweg weiter. Beide Sender hoffen auf Rekordquoten, auch wenn die Spieltermine tief in der Nacht nicht dafürsprechen. Lasset die Bälle nun also anrollen.