Gewinnen Sie Top-Plätze in den „Krone“-Fanzonen

Auch für die Panini-Sammler sind die „Krone“-Fanzonen on tour der perfekte Treffpunkt: Bei den jeweiligen „Krone“-Ständen wird Platz für eine Tauschbörse eingerichtet, wo Sammler der beliebten Abziehbilder ihre „Doppelten“ oder „Dreifachen“ loswerden oder vielleicht den ein oder anderen Superstar, der im Album noch fehlt, von Gleichgesinnten abwerben können.

An Speis und Trank wird es am Hartberger Hauptplatz ohnehin nicht fehlen – und da just ab 22. Juni auch Hartbergs Bundesliga-Truppe wieder im Training steht, gibt’s sicher auch die Chance vor Ort zum Fachsimpeln mit dem ein oder anderen Vertreter des Vereins.