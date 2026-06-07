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Gewinnen Sie Top-Plätze in den „Krone“-Fanzonen

Gewinnspiele
07.06.2026 06:00
Die „Krone“ bringt die WM ins Steirer-Land – und Sie können die besten Plätze gewinnen!
Die „Krone“ bringt die WM ins Steirer-Land – und Sie können die besten Plätze gewinnen!(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Fußball-WM steht vor der Tür! Mit der „Krone“-Fanzone on tour bringen wir das Großereignis auch in die unterschiedlichsten Ecken des Steirer-Landes. Etwa nach Hartberg, das sich schon einmal als sehr guter Boden für ein Public Viewing erwiesen hat. Und Sie können als Gewinner des „Krone“-Gewinnspiels auch an vorderster, exklusiver Front Platz nehmen!  

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Also wenn das kein gutes Omen ist! Als die „Krone“-Fanzone on tour Ende Juni 2024 im Rahmen der Europameisterschaft den Hartberger Hauptplatz beim Public Viewing in eine Fußball-Arena verwandelte, siegte Österreichs Nationalteam sensationell gegen Holland mit 3:2, fixierte Platz eins der EM-Gruppe und den Einzug ins Achtelfinale

Ein derartiges Ergebnis oder Szenario würden am 22. Juni 2026 wohl alle sofort unterschreiben! Da macht die „Krone“-Fanzone on tour wieder in Hartberg Station, lädt gemeinsam mit der Veranstaltungsagentur TIQA, dem Oststeiermark-Tourismus und der Stadtgemeinde Hartberg wieder auf den Hauptplatz, wenn sich die Mannschaft von Ralf Rangnick mit niemand Geringerem als dem dreifachen Weltmeister Argentinien misst.

Hartbergs Bürgermeister Marcus Martschitsch (Mitte), „Steirerkrone“-Sportchef Georg Kallinger ...
Hartbergs Bürgermeister Marcus Martschitsch (Mitte), „Steirerkrone“-Sportchef Georg Kallinger (li.) und Christoph Wegscheider (TIQA) laden nach Hartberg.(Bild: Christian Jauschowetz)
Zitat Icon

Die Stadtgemeinde heißt alle Fußballfans zur Live-Übertragung des Topspiels Österreich gegen Argentinien am Hartberger Hauptplatz herzlich willkommen!

Hartberg-Bürgermeister Marcus Martschitsch

Auch für die Panini-Sammler sind die „Krone“-Fanzonen on tour der perfekte Treffpunkt: Bei den jeweiligen „Krone“-Ständen wird Platz für eine Tauschbörse eingerichtet, wo Sammler der beliebten Abziehbilder ihre „Doppelten“ oder „Dreifachen“ loswerden oder vielleicht den ein oder anderen Superstar, der im Album noch fehlt, von Gleichgesinnten abwerben können.

An Speis und Trank wird es am Hartberger Hauptplatz ohnehin nicht fehlen – und da just ab 22. Juni auch Hartbergs Bundesliga-Truppe wieder im Training steht, gibt’s sicher auch die Chance vor Ort zum Fachsimpeln mit dem ein oder anderen Vertreter des Vereins.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ macht‘s möglich, dass Sie einer von den glücklichen Gewinnern sein können! Denn wir verlosen die besten Plätze auf dem jeweiligen Public-Viewing-Areal: Für jede der vier „Krone“-Fanzonen on tour (siehe Grafik oben) verlosen wir für jeweils 4 x 2 Personen einen reservierten Platz mit bester Sicht auf die LED-Wall, inklusive zwei Freigetränken sowie einem schmackhaften Snack.  Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 11. Juni ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

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