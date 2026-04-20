SPÖ-Werbung bei Musks X als „scheinheiliger“ Akt

Hafenecker sieht rote „Scheinheiligkeit“

Für FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker ist es an „Scheinheiligkeit nicht zu überbieten“, dass die SPÖ nun Werbung auf der Online-Plattform X schalte: „Monatelang haben Babler, seine SPÖ und ihre linken Vorfeldorganisationen gerade ‘X‘ quasi als „Hass-Plattform“ verteufelt, Elon Musk zum ‘Gottseibeiuns‘ erklärt und sich soziale Medien überhaupt als Feindbild auserkoren, wie sie mit dem freiheitsfeindlichen Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige zeigen. Offenbar aus reiner Panik darüber, dass die Menschen vor der SPÖ und ihrer Politik des Versagens in der Verlierer-Ampel davonlaufen, ist den Genossen ‘X‘ als Werbeplattform offenbar dann doch wieder gut genug. Dabei vergessen sie aber eines: Schlechte Politik wird dadurch auch nicht besser!“