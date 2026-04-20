Kritik an SPÖ wegen Musk und Rattengift in Hipp

Die Grünen sehen wegen Werbung der SPÖ auf X, der Plattform des streitbaren US-Tech-Milliardärs Elon Musk, jetzt rot. Die Mediensprecherin der Grünen übt scharfe Kritik an SPÖ-Chef und Medienminister Andreas Babler. Dazu und zur Causa Weißmann ist Niko Frings von der „Krone“-Innenpolitik zu Gast. Und: Ein alarmierender Fund in Babynahrung löst eine internationale Fahndung aus: In einem Hipp-Gläschen wurde Rattengift entdeckt. Die Ermittler suchen nun nach möglichen weiteren manipulierten Produkten. Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Jana Pasching.