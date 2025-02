Ex-Klinikchef gegen Med-Uni: „Lebenswerk zerstört“

Mediziner möchte zurück an seinen Arbeitsplatz

Der Streit um Formalien offenbart tiefe Gräben zwischen dem jetzt arbeitslosen Chirurgen und der Leitung der Medizin-Universität. Dass diese Gräben in irgendeiner Form zu überwinden sind, scheint aus heutiger Sicht mehr als fraglich. Andreas Kolk hatte schon im Vorfeld bekundet, dass er zurück an seinen Arbeitsplatz will. „Es geht schließlich um meinen Einsatz in Lehre und Forschung, um mein Lebenswerk. Das wäre sonst zerstört“, sagte Kolk nach der Verhandlung gegenüber der „Krone“.