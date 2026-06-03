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Rückstand gedreht

Bischofshofen zeigte zumindest am Platz Charakter

Salzburg: Sport-Nachrichten
03.06.2026 21:37
Noch immer voll motiviert: BSK-Coach Sean Caldwell (rechts).
Noch immer voll motiviert: BSK-Coach Sean Caldwell (rechts).(Bild: Andreas Tröster)
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Von Mathias Funk

In der Westliga sicherte sich Bischofshofen am Mittwoch zum Auftakt in die englische Woche einen knappen Sieg. Die Pongauer drehten dabei gegen Schwaz einen 1:3-Rückstand und konnten nach dem bestätigten Unterhaus-Aus zumindest sportlich jubeln. Saalfelden und Seekirchen trennten sich indes mit einem Unentschieden. 

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Ein Wechselbad der Gefühle erleben derzeit die Kicker des BSK. Die Bischofshofener gewannen einen Tag nach dem nahezu besiegeltem Aus im Salzburger Fußball-Unterhaus nach 1:3-Rückstand doch noch mit 4:3 gegen Schwaz und zeigten damit zumindest auf dem Platz Charakter.

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„Aufgeben wäre für diese Mannschaft sehr einfach gewesen. Die Jungs machen auch mir den Job einfacher“, sagte Sean Caldwell, der sich über seine persönliche Zukunft noch nicht viele Gedanken macht. Aber: „Wenn es in Bischofshofen aus ist, dann bin ich eben als Fußballtrainer arbeitslos“, sagte der Ire nach dem Dreier gegen die Tiroler. 

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Eine Punkteteilung gab’s indes in Saalfelden. Der FC Pinzgau ergatterte sich gegen Überraschungsaufsteiger Seekirchen ein 1:1-Unentschieden und lag dabei lange Zeit in Führung. „Das Ergebnis hätte ich vor der Partie sofort unterschrieben“, sagte Pinzgaus Lukas Moosmann zufrieden, haderte aber auch mit dem Ausgleich durch Aaron Boold Volkert vom Punkt. „Aus meiner Sicht war es kein Strafstoß“, meinte der 32-Jährige Allrounder, der am Steinernen Meer nocheinmal ein Jahr dranhängen wird. 

Drei Salzburger Westligisten am Donnerstag im Einsatz
Auch morgen wird in der Westliga gekickt. Grünau trifft daheim auf die zweite Garda des SCR Altach (14), Kuchl reist zu Schlusslicht Lauterach (14) und St. Johann muss nach Kitzbühel (14.30). 

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