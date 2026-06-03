Bischofshofen zeigte zumindest am Platz Charakter

„Aufgeben wäre für diese Mannschaft sehr einfach gewesen. Die Jungs machen auch mir den Job einfacher“, sagte Sean Caldwell, der sich über seine persönliche Zukunft noch nicht viele Gedanken macht. Aber: „Wenn es in Bischofshofen aus ist, dann bin ich eben als Fußballtrainer arbeitslos“, sagte der Ire nach dem Dreier gegen die Tiroler.