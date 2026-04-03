Wiens Öffis stoßen längst an ihre Grenzen

Auch, wenn laut Wiener Linien im Durchschnitt zu Ferienzeiten um rund zehn Prozent weniger Fahrgäste unterwegs sind – die Rechnung geht zu Ostern nicht auf. Auf allen Fahrplänen sei transparent ausgeschildert, wie der jeweilige Fahrplan in den Ferien aussieht. Die U3 kommt in den Ferien alle drei bis fünf Minuten statt alle zwei bis fünf Minuten.