„Gewerbediesel“ statt unwirksamer Spritpreisbremse

Spritpreisbremse ungeeignet

Eine Senkung der Treibstoffpreise sei das Gebot der Stunde. Allerdings ist die seit April geltende Spritpreisbremse für den Wirtschaftskämmerer ein ungeeignetes Instrument: „Der Staat darf nicht damit beginnen, in den freien Markt einzugreifen.“ Das untergrabe den freien Wettbewerb und schaffe Unsicherheit. Ecker: „Das ist ein echter Tabu-Bruch!“