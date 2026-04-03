Hohe Preise für Agrardiesel bereiten Bauern Sorgen

Auch Dünger und Verpackungen werden teurer

Doch nicht nur die Dieselpreise gehen durch die Decke, auch jene für Dünger und Verpackungsmaterial ziehen bereits an. „Da braucht es Entlastungsmaßnahmen. Österreich hat eine der höchsten Steuerquoten auf Treibstoffe in Europa – knapp die Hälfte des Preises machen Steuern und Abgaben aus“, rechnete Moosbrugger vor. Unterm Strich würden sich diese Tatsachen negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken.