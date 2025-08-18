Amnesty wirft Israel „Hungerfeldzug“ vor

Die israelische Regierung antwortete auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht auf die Vorwürfe, die am Montag veröffentlicht wurden. Amnesty hat für den Bericht laut eigenen Angaben mit 19 Palästinensern gesprochen, die in Vertriebenenlagern im Gazastreifen leben sowie mit zwei Gesundheitsvertretern, die unterernährte Kinder behandeln. Die Zeugenaussagen belegen der Organisation zufolge, dass „die tödliche Kombination aus Hunger und Krankheit keine unglückliche Folge der israelischen Militäroperation“ im Gazastreifen ist.