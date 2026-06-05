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WM-Qualifikation

Trainereffekt! ÖFB-Frauen bezwingen Slowenien

Frauenfußball
05.06.2026 20:00
Nicole Billa
Nicole Billa(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Einstand von Lars Söndergaard als Teamchef des Frauen-Fußball-Nationalteams ist geglückt. Die ÖFB-Auswahl setzte sich am Freitag in der WM-Qualifikation im Wiener-Sportclub-Platz-Stadion gegen Slowenien mit etwas Glück 1:0 (0:0) durch, revanchierte sich für das 0:1 in Koper und verbesserte sich in der Tabelle der Gruppe A4 vor der letzten Runde auf Rang drei. Slowenien hat einen Zähler weniger auf dem Konto. Am Dienstag wird die Gruppenphase abgeschlossen.

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Österreich ist da in Oslo bei Norwegen zu Gast, während Slowenien Gruppenleader Deutschland empfängt (jeweils 18.00 Uhr). Egal ob Rang drei oder vier, geht es im Herbst im Play-off weiter, Platz drei sorgt aber für eine am Papier bessere Ausgangssituation. Die Auslosung für beide Play-off-Runden findet am 18. Juni statt.

Lars Söndergaard
Lars Söndergaard(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Naschenweng als Matchwinnerin
ÖFB-Matchwinnerin in Dornbach vor 3.350 Zuschauern war Rückkehrerin Katharina Naschenweng mit ihrem Treffer in der 54. Minute. Es war erst der zweite ÖFB-Treffer in der laufenden Quali. Nach dem 0:0 gegen Deutschland punkteten Kapitänin Sarah Puntigam und Co. zum zweiten Mal in Folge. Das gelang im 250. Länderspiel in der Geschichte des ÖFB-Nationalteams.

  Söndergaard nahm in seiner ersten Aufstellung vier Änderungen gegenüber der letzten Formation unter Vorgänger Alexander Schriebl vor. Naschenweng ersetzte die gesperrte Sarah Gutmann, Puntigam rückte wieder ins Team, deshalb blieb Barbara Dunst vorerst auf der Bank. In der offensiven Dreierreihe eines 3-4-3 durften sich Julia Hickelsberger-Füller und Sophie Hillebrand neben Eileen Campbell versuchen. Melanie Brunnthaler und Naika Reissner waren Ersatz.

(Bild: GEPA)

  „Wir haben sehr gute Tage hinter uns“, hatte Söndergaard am Donnerstag erklärt. Tags darauf war in der ersten Hälfte wenig davon zu sehen. Chiara D‘Angelo sorgte mit zwei Abschlüssen (4., 5.) zwar für frühe Torgefahr, die anfängliche Druckphase war aber schnell verflogen. Die Sloweninnen wären beinahe mit der ersten Chance erfolgreich gewesen. Mariella El Sherif konnte mit einer Fußabwehr in extremis eine Topchance aus spitzem Winkel von Zara Kramzar zunichte machen (12.). In Minute 32 wäre die ÖFB-Torfrau geschlagen gewesen, da landete ein Volley von Kaja Korosec auf dem Tornetz.

Aluminiumtreffer auf beiden Seiten
Auf der anderen Seite hatte Campbell bei einem Stangenschuss infolge eines Corners Pech (42.). Nach Wiederbeginn folgte für die ÖFB-Spielerinnen die Erlösung. Zala Mersnik konnte einen Volley von Hickelsberger-Füller aus spitzem Winkel im Nachfassen noch parieren, gegen den Abstauber von Naschenweng aus kurzer Distanz war sie aber machtlos. Campbell hätte nachlegen können, kam aber nicht zum Abschluss (62.).

(Bild: GEPA)

Zehn Minuten später verpasste Naschenweng bei einem Linksschuss an die Latte ihren zweiten Treffer hauchdünn. Das hätte sich beinahe noch gerächt. Im Finish drückten die Sloweninnen vehement auf den Ausgleich, El Sherif reagierte bei einem Schuss von Zala Kustrin stark (81.) und hielt auch in der Folge ihr Tor sauber. Glück hatte sie, dass bei einem Schuss von Izabela Krizaj in der letzten Aktion die Latte für sie rettete (93.). Dadurch war der erste Sieg in der laufenden Quali in trockenen Tüchern. Der 67-jährige Söndergaard, der Ende April Schriebl abgelöst hatte, konnte durchatmen.

Österreich – Slowenien 1:0 (0:0)
Wien, Sport-Club-Platz Dornbach
3.350 Zuschauer, SR Olmedo (ESP).

Tor: 1:0 (54.) Naschenweng

Österreich: El Sherif – Wenger, Kirchberger, Hanshaw – Naschenweng, Schasching, Puntigam, D‘Angelo – Hickelsberger-Füller (78. Brunnthaler), Campbell (84. Billa), Hillebrand (68. Dunst)

Gelbe Karte Österreich: Schasching

Folgt (20.35 Uhr): Deutschland – Norwegen

Tabelle:

1. Deutschland 4 3 1 0 14:1 10

2. Norwegen 4 3 0 1 9:6 9

3. Österreich 5 1 1 3 2:7 4

4. Slowenien 5 1 0 4 3:14 3

~

Bisher gespielt: Deutschland – Slowenien 5:0, Österreich – Norwegen 0:1, Slowenien – Österreich 1:0, Norwegen – Deutschland 0:4, Deutschland – Österreich 5:1, Norwegen – Slowenien 5:0, Österreich – Deutschland 0:0, Slowenien – Norwegen 2:3

Abschließende Runde am Dienstag (jeweils 18 Uhr): Norwegen – Österreich, Slowenien – Deutschland

Modus: Gruppensieger fix für WM 2027 in Brasilien qualifiziert, restliche Teams spielen im Play-off weiter (Auslosung am 18. Juni)

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