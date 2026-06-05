Trainereffekt! ÖFB-Frauen bezwingen Slowenien

Zehn Minuten später verpasste Naschenweng bei einem Linksschuss an die Latte ihren zweiten Treffer hauchdünn. Das hätte sich beinahe noch gerächt. Im Finish drückten die Sloweninnen vehement auf den Ausgleich, El Sherif reagierte bei einem Schuss von Zala Kustrin stark (81.) und hielt auch in der Folge ihr Tor sauber. Glück hatte sie, dass bei einem Schuss von Izabela Krizaj in der letzten Aktion die Latte für sie rettete (93.). Dadurch war der erste Sieg in der laufenden Quali in trockenen Tüchern. Der 67-jährige Söndergaard, der Ende April Schriebl abgelöst hatte, konnte durchatmen.