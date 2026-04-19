Bergsteiger (36) stürzte 170 Meter in die Tiefe

Abgestürzter blieb reglos liegen

Das Duo stieg über den ausgesetzten Südostgrat und hatte sich bereits bis in die Nähe des Gipfels vorgekämpft. „Auf einer Meereshöhe von 3275 Metern kam der 36-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz“, schildert die Polizei den Unfall. Der Mann rutschte zuerst über eine steile Firnflanke hinunter. Er hatte keine Chance, sich irgendwo festzuhalten. In der Folge stürzte der Österreicher 170 Meter über extrem steiles und felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe. Er überschlug sich mehrmals und blieb am Fuße eines Felsabbruchs reglos liegen.