Kind der Monarchie: Ein Jahrhundert-Tiroler feiert

Mehr als 1500 Österreicherinnen und Österreicher sind 100 Jahre oder älter. Was ist ihr Geheimnis? Die außergewöhnliche Lebensgeschichte eines Tirolers, die am 31. Jänner 1918 im Gschnitztal begann.
Mehrmals in der Woche sieht man Josef Peer als Beifahrer im Auto eines seiner Kinder durchs Gschnitztal fahren. Durch seine Heimat. „Da kenn’ ich alles, da weiß ich alles. Ich muss nichts mehr Neues erkunden“, pflegt der heute 108-Jährige aus Trins zu seinen Kindern zu sagen, wenn er ihnen von früher erzählt.
