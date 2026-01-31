Kind der Monarchie: Ein Jahrhundert-Tiroler feiert

Mehrmals in der Woche sieht man Josef Peer als Beifahrer im Auto eines seiner Kinder durchs Gschnitztal fahren. Durch seine Heimat. „Da kenn’ ich alles, da weiß ich alles. Ich muss nichts mehr Neues erkunden“, pflegt der heute 108-Jährige aus Trins zu seinen Kindern zu sagen, wenn er ihnen von früher erzählt.