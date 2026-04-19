Unbekannter schlug mehrmals auf seine Opfer ein

Ohne ersichtlichen Grund kam es am Samstag zu wilden Szenen in einem Lokal in Sölden (Tiroler Bezirk Imst)! Zwei unbekannte Männer betragen die Hütte, einer der beiden versetzte gleich zwei Gästen Schläge ins Gesicht. Das Duo verschwand daraufhin wieder.
Gegen 22 Uhr wurde die Polizei zu einem Raufhandel in einem Lokal in Sölden gerufen. Dort hatten offenbar zwei unbekannte Männer gegen 21.50 Uhr die Hütte betreten. Einer der beiden versetzte einem Einheimischen (53) ohne ersichtlichen Grund einen Faustschlag.
Damit noch nicht genug: Derselbe Mann schlug daraufhin auch eine Schweizer (36) mehrere Male. Anschließend verließen der Angreifer und sein Begleiter das Lokal wieder und flüchteten mit Skiern ins Tal.
Opfer verletzt, Fahndung erfolglos
Laut Zeugenaussagen trug einer der Täter eine orange Jacke, der zweite eine schwarze Skihose. Der 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der 36-Jährige wurde mit erheblichen Verletzungen ins Landeskrankenhaus Innsbruck eingeliefert. Eine Fahndung nach den beiden Männern verlief bislang erfolglos.
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