Lehrling stylte sich bei Wettkampf auf Bestenliste

Talentiert, kreativ und echtes Handwerk auf höchstem Niveau: Kasem Jagerkhwin wurde jetzt als bester Friseurlehrling von Wien ausgezeichnet.
Mit rund 4000 Betrieben und insgesamt 2500 Lehrlingen ist das Friseurhandwerk eine tragende Säule der österreichischen Lehrlingsausbildung.
Vor kurzem verwandelte sich das Einkaufszentrum Riverside am Liesinger Platz in eine Bühne für das Handwerk von morgen: Mehr als 30 junge Talente traten beim „Landeslehrlingswettbewerb der Wiener Friseure“ an, um Präzision, Kreativität und Trendgespür unter Beweis zu stellen.
600 Euro Prämie
Den prestigeträchtigen Titel als bester Friseurlehrling Wiens sicherte sich diesmal Kasem Jagerkhwin. Der angehende Stylist im dritten Lehrjahr setzte sich dabei in der Gesamtwertung gegen die starke Konkurrenz durch und durfte sich über eine Siegesprämie von 600 Euro freuen. Das Nachwuchstalent wird Wien im Juni 2026 beim Bundeslehrlingswettbewerb vertreten.
„Wenn ich sehe, mit wie viel Leidenschaft, Kreativität und Genauigkeit unsere jungen Talente arbeiten, dann macht mich das einfach stolz“, zeigt sich Landesinnungsmeisterin Gülten Karagöz mehr als zufrieden. Für uns ist Kasem diesmal unser Wiener der Woche!
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