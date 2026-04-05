Lehrling stylte sich bei Wettkampf auf Bestenliste

600 Euro Prämie

Den prestigeträchtigen Titel als bester Friseurlehrling Wiens sicherte sich diesmal Kasem Jagerkhwin. Der angehende Stylist im dritten Lehrjahr setzte sich dabei in der Gesamtwertung gegen die starke Konkurrenz durch und durfte sich über eine Siegesprämie von 600 Euro freuen. Das Nachwuchstalent wird Wien im Juni 2026 beim Bundeslehrlingswettbewerb vertreten.