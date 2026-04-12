Sie kamen freiwillig und retteten zwei Leben

Freiwillig aus der Freizeit in den OP-Saal

Zwei Patienten, zwei Aortendissektionen, zwei gleichzeitig laufende Operationen – das ist selbst in Europa eine Ausnahme. Nur eine Handvoll Städte wäre dazu in der Lage. In Wien war es möglich, weil Ärzte, Anästhesistinnen, Pflegepersonal und Herz-Lungen-Maschinisten freiwillig einrückten. Kein Befehl, kein Zwang. „Zusätzlich zu den Leuten im Dienst sind freiwillig Personen hereingekommen, um das zu ermöglichen“, sagt Klinikleiter Prof. Daniel Zimpfer. Was ihn beeindruckt: „Wenn Leute freiwillig kommen und mithelfen, spricht das immer dafür, dass es ein ganz guter Spirit ist.“