Epstein-Files bringen unser Mathe-Genie zu Fall

Kam Anhörung zuvor

Das Komitee sei kurz vor dem Abschluss der Untersuchung gestanden. Einer Anhörung sowie einem potenziellen Ausschluss sei Nowak nun zuvorgekommen, weil er seine Mitgliedschaft zurücklegte. Den Austritt nehme man „zur Kenntnis“, erklärte die ÖAW. Er werde nach zehn Tagen rechtskräftig.