Epstein-Files bringen unser Mathe-Genie zu Fall

Der Harvard-Mathematiker Martin Nowak, der enge Verbindungen zu Jeffrey Epstein unterhielt, legt seine Mitgliedschaft in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zurück. Er kommt damit einem potenziellen Rausschmiss zuvor.
Die ÖAW hatte nach der Veröffentlichung der Epstein-Akten, in denen der gebürtige Österreicher Nowak häufig genannt wird, eine Untersuchung eingeleitet. Das Ethikkomitee sei beauftragt worden, die Mitgliedschaft des Mathematikers in der Akademie zu überprüfen, teilte die ÖAW am Donnerstag mit.
Kam Anhörung zuvor
Das Komitee sei kurz vor dem Abschluss der Untersuchung gestanden. Einer Anhörung sowie einem potenziellen Ausschluss sei Nowak nun zuvorgekommen, weil er seine Mitgliedschaft zurücklegte. Den Austritt nehme man „zur Kenntnis“, erklärte die ÖAW. Er werde nach zehn Tagen rechtskräftig.
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