Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt Fall für Politik

So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie

Österreich
08.03.2026 20:00
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war auch zu Besuch auf der „Horror-Insel“ (rechts ein beängstigender Behandlungsraum mit Masken an den Wänden).(Bild: Krone KREATIV/Alamy Stock Photos / Rick Friedman, AP)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Der berüchtigte Mädchenhändler Jeffrey Epstein ruft jetzt auch die heimische Politik auf den Plan: Rund 7000 (!) Verbindungen des renommierten niederösterreichischen Mathematik-Professors Martin Nowak zum toten US-Sexualstraftäter werden ein Fall für das Parlament. Die Freiheitlichen verlangen in der brisanten Causa zudem eine Sondereinheit der Justiz und kritisieren die höchste wissenschaftliche Institution Österreichs scharf.

0 Kommentare

„Liebe Ghislaine, nochmals vielen Dank für deine wundervolle Gastfreundschaft. Es tut mir unendlich leid, dass ich dir so viele Sorgen bereitet und deinen Tag verdorben habe. Ich bin so froh, dass ich niemanden umgebracht habe. Meine Lebenseinstellung hat sich dadurch irgendwie verändert“ – dieses verstörende Mail schrieb der gebürtige niederösterreichische Mathematik-Guru Martin Nowak an die Komplizin des Kindesmissbrauchs-Verbrechers und Menschenfängers Jeffrey Epstein.

Überschwängliches Mail nach Besuch von „Horror-Insel“
Und zwar nach dem Besuch dessen berüchtigter und für die Opfer zum Horror gewordenen Privatinsel Little Saint James bzw. seines dortigen Luxusanwesens. Es ist nur eines von vielen Mails, Hinweisen und Kontoverbindungen, die eine – vorsichtig formuliert – höchst problematische Nahdistanz zwischen dem bald 61-jährigen Professor der renommierten US-Privatuni Harvard (mittlerweile wurde er schon beurlaubt) und Serientäter Jeffrey Epstein dokumentieren.

In den vom US-Justizministerium freigegebenen Akten tauchen brisante Verbindungen zwischen Martin Nowak und dem Mädchenhändler rund 7000 Mal auf! Neben Geschenken und Austausch über Studentinnen unterstützte dieser das Umfeld des Mathematik-Genies und dessen Programm „evolutionäre Dynamik“ unter anderem mit 6,5 Millionen Dollar.

Die weltweit renommierte US-Privatuni Harvard hat Martin Nowak nach den Vorwürfen der engen ...
Die weltweit renommierte US-Privatuni Harvard hat Martin Nowak nach den Vorwürfen der engen Verstrickungen mit Jeffrey Epstein mittlerweile beurlaubt.(Bild: AFP/RICK FRIEDMAN)

Millionen-Förderung und im Testament bedacht
Zudem bedachte der verurteilte Sexualstraftäter den Niederösterreicher in seinem Testament mit fünf Millionen Dollar! Während sich das Noch-Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gegenüber dem ORF zu den Vorwürfen („Ich bereue zutiefst, diese Unterstützung angenommen und gefördert zu haben. Ich verabscheue die Verbrechen, die Epstein begangen hat“) befragt wehrt, wird die brisante Causa jetzt ein Fall für die Politik.

Die FPÖ will demnächst eine parlamentarische Anfrage einbringen – und kritisiert das „Wegschauen und Verharmlosen bei Epsteins langem Arm in Österreich“ scharf.

Lesen Sie auch:
Die Veröffentlichung der über drei Millionen Seiten erfolgt auf Grundlage des „Epstein Files ...
„Zur Überprüfung“
Über 47.000 Epstein-Akten nicht mehr aufrufbar
04.03.2026
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
26.02.2026
Krone Plus Logo
Psychiater erklärt:
Narzisst, Sadist: Jeffrey Epsteins Psychogramm
16.02.2026

„Höchste wissenschaftliche Institution als Schutzzone skandalös“
Generalsekretär Michael Schnedlitz rechnet in der „Krone“ ab: „Dass ausgerechnet die höchste wissenschaftliche Institution dieses Landes zur Schutzzone für einen Mann wird, der engste Kontakte zu einem Sexualstraftäter und Menschenhändler gepflegt hat, ist skandalös. Während in den USA durchgegriffen wird, spielt man offenbar in Wien auf Zeit.“

Zitat Icon

Dass die höchste wissenschaftliche Institution zur Schutzzone für einen Mann wird, der engste Kontakte zu einem Sexualstraftäter gepflegt hat, ist skandalös.

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz

Bild: FPÖ

Für Empörung bei den Freiheitlichen sorgt in diesem Zusammenhang die 500-Millionen-Förderung der Regierung für die heimische Gelehrtengesellschaft, die über die Vorwürfe seit einem Monat Bescheid weiß. Zudem verlangt die FPÖ die Einrichtung einer Sonderheit der Justiz, analog zum Vorgehen in Frankreich, um die Epstein-Akten auf Österreich-Bezüge zu durchforsten. „Warum schlafen die Behörden?“, so Schnedlitz abschließend.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
08.03.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.910 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
285.368 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
255.029 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2736 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2195 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Trump: „Haben gesamte Marine des Irans versenkt“
1891 mal kommentiert
Mehr Österreich
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Hochstände zerstört
Staatsschutz-Razzia gegen Tierschutz-Terroristen
Menschen von nebenan
Taxifahrerin erzählt: „Bekomme viele Einladungen“
Schlimme Szenen
Lkw brannte lichterloh, Fahrer aus Kabine gerettet
Moderiert im ORF
TV-Gesicht flog Österreicher aus Kriegsgebiet heim
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf