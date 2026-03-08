So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie

Überschwängliches Mail nach Besuch von „Horror-Insel“

Und zwar nach dem Besuch dessen berüchtigter und für die Opfer zum Horror gewordenen Privatinsel Little Saint James bzw. seines dortigen Luxusanwesens. Es ist nur eines von vielen Mails, Hinweisen und Kontoverbindungen, die eine – vorsichtig formuliert – höchst problematische Nahdistanz zwischen dem bald 61-jährigen Professor der renommierten US-Privatuni Harvard (mittlerweile wurde er schon beurlaubt) und Serientäter Jeffrey Epstein dokumentieren.