Neuer Stand bei Anzeige gegen Wirtschaftsprüfer

Dem Klagenfurter wurde zum einen bekanntlich vorgeworfen, gegen die Verschwiegenheitspflicht verstoßen zu haben. Außerdem hatte die Anzeige auch einen anderen Bericht an die Stadt und Bürgermeister Christian Scheider betroffen, in welchem Kraßnig angeführt hatte, dass ein Rückflussventil als Ursache für die Trinkwasser-Verunreinigung im Jahr 2024 verantwortlich gewesen sei – was die Stadtwerke zunächst dementierten.