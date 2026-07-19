Vom Krankenbett bis in die Führungsetage

Die Pflege von morgen braucht Fachkräfte, die kompetent versorgen und Verantwortung übernehmen. Die FH Kärnten bietet mit dem Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege eine praxisnahe Ausbildung, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und beste Berufschancen in einem krisensicheren Zukunftsfeld.