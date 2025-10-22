Starfotograf Baumann präsentiert neues Buch

„Künstler sind sensibel“

Ehefrau Nelly spielt eine sehr große Rolle im Leben des 57-Jährigen und sie steht auch regelmäßig selbst vor der Kamera. Doch mit Feedback hält sie sich lieber zurück und erzählt mit einem Schmunzeln: „Künstler sind sensibel, da darf man nicht zu viel kritisieren.“