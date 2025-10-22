Vorteilswelt
Thiem schwört auf ihn

Starfotograf Baumann präsentiert neues Buch

Adabei Österreich
22.10.2025 11:30

Starfotograf Manfred Baumann präsentierte am Dienstagabend in Wien seinen neuen Bildband „MOMENTS“. Der gebürtige Wiener gibt damit eine Hommage an die Magie des Augenblicks und die Kunst der Street-Photography. Bei der Präsentation tummelten sich auch zahlreiche Stars.

Dominik Thiem, Christopher Lloyd und Olivia Newton John haben eines gemeinsam: Manfred Baumann hatte sie bereits vor der Linse. Nun bringt der Fotograf sein bereits 18. Buch auf den Markt. In Wien stellt er im Beisein vieler Promis sein neues Projekt „MOMENTS“ vor und möchte darin die Poesie des Alltags darstellen. 

Gespür für den richtigen Moment
„MOMENTS“ stellt flüchtige Gesten, stille Dramen, zufälligen Humor und das urbane Leben in den Vordergrund. Ziel war es, Momente einzufangen, die sonst für immer vergangen wären. „Hier geht es nicht um die technisch perfekte Aufnahme, sondern um den perfekten Moment“, erklärt Baumann, der in seinem neuen Buch Bilder aus den letzten 25 Jahren festhält.

Ein starkes Team: Manfred Baumann mit Ehefrau und Muse Nelly.
Ein starkes Team: Manfred Baumann mit Ehefrau und Muse Nelly.(Bild: Alexander Tuma)
Manfred Baumann mit seinem neuen Bildband „MOMENTS“.
Manfred Baumann mit seinem neuen Bildband „MOMENTS“.(Bild: Alexander Tuma)

Der Fotograf ist in Wien geboren und lebt auch dort, verbringt aber einen großen Teil seines Lebens mit Frau und Muse Nelly in Amerika, vor allem in Los Angeles. Ein Ort, den er selbst als Land seiner Abenteuer und Arbeit bezeichnet, während die Heimat einen Ruheort darstellt. 

„Künstler sind sensibel“
Ehefrau Nelly spielt eine sehr große Rolle im Leben des 57-Jährigen und sie steht auch regelmäßig selbst vor der Kamera. Doch mit Feedback hält sie sich lieber zurück und erzählt mit einem Schmunzeln: „Künstler sind sensibel, da darf man nicht zu viel kritisieren.“

Nelly Baumann mit dem Moderator des Abends, Alfons Haider.
Nelly Baumann mit dem Moderator des Abends, Alfons Haider.(Bild: Alexander Tuma)
Sky du Mont, Anja Kruse und Manfred Baumann bei der Buchpräsentation von „MOMENTS“.
Sky du Mont, Anja Kruse und Manfred Baumann bei der Buchpräsentation von „MOMENTS“.(Bild: Alexander Tuma)

Zahlreiche Promis waren dabei, um die Präsentation des neuen Buches mitzufeiern. Darunter auch Schauspieler Sky du Mont und Schauspielerin Anja Kruse. Doch auch österreichische Unterstützung war vor Ort, zum Beispiel durch Sängerin Lydia Kelovitz, Schauspieler Mat Schuh, und Alfons Haider, der als Moderator durch den Abend führte.

Nicht unter den Gästen war diesmal, trotz Einladung, Dominic Thiem, der zuletzt für den „Dancer against Cancer“-Kalender vor Baumanns Linse posierte. Der Freundschaft wird dies aber wohl keinen Dämpfer versetzen. Vielleicht hat der pensionierte Tennis-Profi mit dem aktuell laufenden ATP Turnier in Wien seine Aufmerksamkeit kurzfristig wieder seinem Lieblingssport gewidmet. 

Porträt von Emily Patek
Emily Patek
