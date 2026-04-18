„wean hean“: Vorhang auf für das Wienerlied

Vom 21. April bis 12. Mai steht das Volkslied im Mittelpunkt. Das Festival „wean hean“ zeigt, wie facettenreich diese Musikgattung ist.
Dss Wienerlied Festival „wean hean“ startet kommenden Dienstag, 21. April in seine neue Saison. Der Festivalauftakt „OWA jetzt“ geht im frisch renovierten Jugendstiltheater am Otto Wagner Areal in Penzing über die Bühne.
Gestartet wird um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr), Eintritt ist freie Spende. Musikalisch wird unter anderem die Goas, das Volksmusikprojekt von HP Falkner und Markus Binder (alias Attwenger), für beste Unterhaltung sorgen. Zudem zeigen Studenten der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, dass man sich um den Wienerlied-Nachwuchs keine Sorgen machen muss.
Matinée, Stammtisch und Schrammeln
Weiter geht es am 26. April um 11 Uhr im Theater Akzent mit „Sagen aus Wien. Eine Matinée“ mit Michael Köhlmeier & dem wean hean Orchester.
Dem Oberwiener Helmut Qualtinger wird der 27. April gewidmet. Gregor Seberg, Robert Kolar und Tommy Hojsa erinnern in „Quasi zum Lachen. In Gedenken an Helmut Qualtinger und seine Zeit“ im Liebhartstaler Bockkeller um 19.30 Uhr an den Schauspieler.
Am 2. Mai lockt der wean hean Stammtisch mit Tesak & Blazek sowie Knopf & Streich um 19 Uhr zum Heuriger Stippert.
Schrammelmusik steht am 4. Mai um 19 Uhr beim Schrammel-Montag mit Stippich & Uhler, Bravour Schrammeln und Gäste am Programm, ebenfalls im Liebhartstaler Bockkeller.
Das ganze Programm gibt es hier.
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