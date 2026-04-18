„wean hean“: Vorhang auf für das Wienerlied

Gestartet wird um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr), Eintritt ist freie Spende. Musikalisch wird unter anderem die Goas, das Volksmusikprojekt von HP Falkner und Markus Binder (alias Attwenger), für beste Unterhaltung sorgen. Zudem zeigen Studenten der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, dass man sich um den Wienerlied-Nachwuchs keine Sorgen machen muss.