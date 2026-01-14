„Verstoßene“ Wölfe ziehen jetzt auch am Tag umher

Bis zu neun Clans im Böhmerwald

Fix ist, dass sich der Wolf in und an der Grenze zu Oberösterreich etabliert hat. So gibt es im Dreiländereck im Mühlviertel ein zweites Rudel und im gesamten Böhmerwald geht man von acht bis neun Clans aus. Und die schicken die ein- bis zweijährigen Jungtiere fort, die dann auf der Suche nach Partnern und eigenem Revier herumirren.