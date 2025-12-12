Toter Wolf wurde im Mühlviertel gefunden

Obduktion in Auftrag gegeben

Gesicherte Erkenntnisse zur Todesursache lagen bisher noch nicht vor, auch nicht, ob das Tier erschossen wurde. Das Land Oberösterreich habe „Schritte zur Abklärung der Hintergründe“ eingeleitet. Eine Freigabe zum Abschuss sei jedenfalls nicht erzielt worden. Das Tier dürfte ein bis zwei Tage schon tot gewesen sein.