Toter Wolf wurde im Mühlviertel gefunden

In Oberösterreich wurde am Donnerstag, wie nun bekannt wurde, ein toter Wolf gefunden. Weil die Todesursache nicht eindeutig feststeht, wurde eine Obduktion des Tieres in Auftrag gegeben. Ein Ergebnis wird es wohl erst am Montag geben.
Der Wolf ist Donnerstagnachmittag tot im Mühlviertel im nördlichen Teil des Bezirks Freistadt aufgefunden worden. Der Kadaver wurde sichergestellt. „Das Tier wird noch heute zur Obduktion an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie nach Wien überstellt“, teilte das Land Oberösterreich am Freitag mit.
Obduktion in Auftrag gegeben
Gesicherte Erkenntnisse zur Todesursache lagen bisher noch nicht vor, auch nicht, ob das Tier erschossen wurde. Das Land Oberösterreich habe „Schritte zur Abklärung der Hintergründe“ eingeleitet. Eine Freigabe zum Abschuss sei jedenfalls nicht erzielt worden. Das Tier dürfte ein bis zwei Tage schon tot gewesen sein.
