Kurzes Bezirksfest kostet gleich 100.000 Euro

Drei Personen haben sich dafür gemeldet. Ein Josefstädter, dann jene die Dame, die das Fest in den vergangenen Jahren organisierte, und noch jemand anderes. Die beiden neuen Bewerber meinten, sie können das Fest um die dafür geplanten 85.000 Euro problemlos veranstalten. Die Dritte – eine Sympathisantin der Grünen, jedoch beharrte auf 100.000 Euro – und erhielt vom grünen Bezirkschef Martin Fabisch den Zuschlag. Obwohl bereits 85.000 Euro aus Bezirksmitteln beschlossen wurden, setzten die Grünen in der Bezirksvertretung also weitere 15.000 Euro für das Fest durch. Also 100.000 Euro für eine Veranstaltung, die nur einen Tag dauert. Was kostet da so viel?