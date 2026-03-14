Blindengasse im 8. Bezirk bekommt eine „Therapie“

Kommen mehr Bäume und eine Umgestaltung der Straße?

Schon 2025 wurden dazu unterschiedliche lokale Akteure, wie die Pfarre, ein Gasthaus oder der Kindergarten, aufgesucht. Auch der bauliche Ist-Stand wurde erhoben und Straßenbefragungen wurden durchgeführt. Jetzt sollen auch noch möglichst viele Menschen einbezogen werden. Alle Haushalte in der Josefstadt erhalten daher eine postalische Einladung zur Onlineumfrage. Mit den Ergebnissen soll 2027 ein „Healthy Street Guide“ für die Blindengasse und den achten Bezirk erstellt werden. Dieser soll als Leitfaden für eine gesundheitsfördernde Stadtentwicklung dienen. Mit mehr Bäumen und einer Umgestaltung könnte die Straße dann aufgewertet werden.