Diskonter verliert Streit um Schoko-Kugeln

Eine unscheinbare Süßigkeit im Supermarktregal wird zum juristischen Verhängnis: Im Streit um rot verpackte Schokoladenkugeln hat der Diskonter Aldi Suisse eine Niederlage erlitten. Ein Gericht sieht eine klare Verwechslungsgefahr mit einem der bekanntesten Süßwarenprodukte des Landes – und zieht nun Konsequenzen.
Das Handelsgericht im Kanton Aargau hat entschieden, dass Lindt & Sprüngli den Markenstreit um die ikonischen roten Kugeln für sich entscheiden kann. Konkret geht es um die rot verpackten Schokoladenkugeln des Diskonters, die nach Ansicht des Gerichts zu stark an die bekannten Lindor Kugeln erinnern.
Gericht sieht klare Verwechslungsgefahr
„Die Beklagte lehnt ihre rote ,Feine Schokoladenkugel‘ in unnötiger Weise (…) an die rote Lindor-Kugel an“, heißt es in dem Urteil. Aus Sicht des Gerichts gebe es keine sachliche Rechtfertigung für die ähnliche Gestaltung der Verpackung.
Streit um rote Verpackung
Während das Gericht bei anders farbig verpackten Varianten keine Verwechslungsgefahr erkannte, müssen die roten Kugeln nun vom Schweizer Markt verschwinden. Zudem wurde Aldi Suisse aufgefordert, die verkaufte Stückzahl sowie den erzielten Umsatz offenzulegen.
Aldi muss Zahlen offenlegen
Die bekannten Lindor-Kugeln gelten als eines der Markenzeichen von Lindt & Sprüngli. Sie sind einzeln verpackt und werden sowohl einzeln als auch in größeren Packungen verkauft. Der Discounter bot seine Variante unter der Eigenmarke „Moser Roth“ in der Schweiz eigenen Angaben zufolge seit 2016 an.
Das Urteil vom 10. März ist noch nicht rechtskräftig. Lindt & Sprüngli selbst verkauft das Produkt bewusst nicht über Diskonter. Unternehmenschef Adalbert Lechner hatte zuletzt betont, man wolle eine „Premiumplatzierung“, um die Marke nicht durch starke Preisaktionen zu entwerten.
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