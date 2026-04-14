Diskonter verliert Streit um Schoko-Kugeln

Aldi muss Zahlen offenlegen

Die bekannten Lindor-Kugeln gelten als eines der Markenzeichen von Lindt & Sprüngli. Sie sind einzeln verpackt und werden sowohl einzeln als auch in größeren Packungen verkauft. Der Discounter bot seine Variante unter der Eigenmarke „Moser Roth“ in der Schweiz eigenen Angaben zufolge seit 2016 an.