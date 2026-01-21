Vorteilswelt
„Strahlende“ Zukunft

China treibt Atomkraft weltweit auf Rekordniveau

Ausland
21.01.2026 16:17
Der „World Nuclear Industry Status Report“ wird jährlich von einem internationalen Team aus ...
Der „World Nuclear Industry Status Report“ wird jährlich von einem internationalen Team aus Wissenschaftlern, Journalisten und anderen Experten erstellt.(Bild: Jan - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die weltweite Kapazität von Atomkraftwerken hat ein Rekordniveau erreicht: Getrieben wird die Zunahme dabei insbesondere von China.

Zum Vergleich: Ohne den Ausbau in China wäre die weltweite Atomkraft-Kapazität seit 2010 laut dem in Berlin vorgestellten Überblick zur Lage der globalen Atomkraft gesunken. Zugleich wuchsen die Erzeugungskapazitäten für Solarkraft in China zuletzt noch deutlich schneller als für Kernkraft: Einem Zuwachs von 278 Gigawatt (GW) bei Photovoltaik standen 3,5 GW Zuwachs bei der Nuklearkraft entgegen.

Der Atomkraftanteil an der weltweiten Energieerzeugung sank von 17,5 Prozent im Rekordjahr 1996 auf nur noch neun Prozent der 2024 global erzeugten 2677 Terawattstunden (TWh) – allerdings bei steigender Energieerzeugung.

Russland hat wichtige Rolle beim weltweiten Bau von Reaktoren
Im weltweiten Bau von Reaktoren dominiert Russland dem Bericht zufolge weitgehend den Markt - mit Ausnahme von China, das beim Ausbau stark auf heimische Technologie setzt. Die Anlagen blieben weitgehend abhängig von russischer Unterstützung, sagte der Herausgeber des Berichts, Mycle Schneider.

