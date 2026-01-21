China treibt Atomkraft weltweit auf Rekordniveau

Zum Vergleich: Ohne den Ausbau in China wäre die weltweite Atomkraft-Kapazität seit 2010 laut dem in Berlin vorgestellten Überblick zur Lage der globalen Atomkraft gesunken. Zugleich wuchsen die Erzeugungskapazitäten für Solarkraft in China zuletzt noch deutlich schneller als für Kernkraft: Einem Zuwachs von 278 Gigawatt (GW) bei Photovoltaik standen 3,5 GW Zuwachs bei der Nuklearkraft entgegen.