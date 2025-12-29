Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
In der deutschen Stadt Gelsenkirchen hat ein Einbruch in eine Bank Montagfrüh für Aufsehen gesorgt. Die unbekannten Täter gelangten mithilfe eines großen Bohrers durch ein Loch in den Tresorraum. Der Zugang zur Bank erfolgte über ein Parkhaus (siehe Video oben).
Anschließend führte der Weg den oder die Täter durch einen Archivraum, wie die Polizei mitteilte. An dessen Wand sei dann ein Durchbruch zu dem Tresorraum gelungen. Dabei sei ein Spezialbohrer zum Einsatz gekommen, hieß es. „Den Bohrer kriegen Sie nicht im Baumarkt“, sagte ein Sprecher der Polizei. Auf Aufnahmen ist ein kreisrundes Loch in der Mitte der Wand zu sehen. An der Stelle fehlen zahlreiche Ziegelsteine.
Wann sich der Einbruch genau ereignete, war zunächst nicht bekannt. Es kämen die Weihnachtsfeiertage und das vergangene Wochenende in Betracht, hieß es. Entdeckt wurde der Einbruch Montagfrüh, weil der Brandmeldealarm losgegangen war.
200 besorgte Kunden stürmten Geldinstitut
Nachdem die Straftat bekannt geworden war, kamen etwa 200 Kundinnen und Kunden zu der Sparkasse-Filiale. Einige Menschen waren aufgebracht. Die Polizei machte Lautsprecherdurchsagen, um die Situation zu beruhigen, und räumte den Vorraum des Geldinstituts schließlich. Eine Polizistin sagte, dass die Bank in den nächsten Tagen mit weiteren Informationen auf die Kundinnen und Kunden zukommen werde.
Fest steht bisher, dass der oder die Täter Wertschließfächer durchsucht hat beziehungsweise haben. Zahlreiche Akten waren auf den Boden geworfen worden. Was den Brandmeldealarm genau ausgelöst hat, war zunächst nicht bekannt. Gelsenkirchen liegt im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen.
