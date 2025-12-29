Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen

Anschließend führte der Weg den oder die Täter durch einen Archivraum, wie die Polizei mitteilte. An dessen Wand sei dann ein Durchbruch zu dem Tresorraum gelungen. Dabei sei ein Spezialbohrer zum Einsatz gekommen, hieß es. „Den Bohrer kriegen Sie nicht im Baumarkt“, sagte ein Sprecher der Polizei. Auf Aufnahmen ist ein kreisrundes Loch in der Mitte der Wand zu sehen. An der Stelle fehlen zahlreiche Ziegelsteine.