Jäger erschoss Hund: Ermittlungen abgeschlossen

Hundebesitzer verzweifelt

Zurück blieb der verzweifelte Hundebesitzer Fabian P. (30), für den „Cooper“ sein Ein und Alles war, der ihm in schwierigen Zeiten beistand.

Für den betagten Jäger könnte der Fall nun vor Gericht enden. „Der Abschlussbericht der Polizei und alle Unterlagen sind diese Woche bei uns eingetroffen“, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Steyr, Melanie Kurz, der „Krone“.