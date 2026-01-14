Tierschutz: „Seit wann tragen Füchse Warnwesten?“

Der Fall sorgt seit Tagen für Entsetzen, die „Krone“ berichtete als Erste: Am 27. Dezember wurde Border Collie Cooper in Pettenbach von einem 84-jährigen Jäger erschossen – obwohl er ein neonfarbenes Brustgeschirr trug. Der Schütze will ihn mit einem Fuchs verwechselt haben. Für Tierschutz Austria ist klar: Coopers Tod ist kein Einzelfall, sondern Symptom eines systemischen Versagens.
„Seit wann tragen Füchse Warnwesten?“, fragt Michaela Lehner, Leiterin der Stabstelle Recht von Tierschutz Austria. „Wenn ein gut gekennzeichneter Familienhund bei Tageslicht in unmittelbarer Nähe seines Halters mit einem Fuchs verwechselt wird, müssen wohl auch Menschen um ihr Leben fürchten. So oder so muss Coopers Tod Konsequenzen haben.“
Abschuss von Haustieren soll verfassungswidrig sein
Ein aktuelles Rechtsgutachten von Univ.-Prof. Dr. Erika Wagner (2025) belegt: Der Abschuss von Haustieren sei verfassungswidrig, da er unverhältnismäßig in das Grundrecht auf Eigentum eingreift und beruht auf jahrhundertealten Normen, die mit dem heutigen Mensch-Tier-Verhältnis nicht mehr vereinbar sind.
Herrenlose Hunde galten als Bedrohung
Die derzeit geltenden Abschussregelungen stammen aus einer Zeit, in der herrenlose Hunde als Bedrohung galten. Heute hingegen sind Haustiere fester Bestandteil von Familien. Ihre Tötung stellt einen Eingriff in das Eigentumsrecht, in familiäre Bindungen und in den Tierschutz dar. Auch dass Jagdhunde ausgenommen sind, ist, laut Wagner, eine rechtlich schwer haltbare UngleichbTierschutz Austria fordert von der Bundesregierung und den Ländern eine umfassende Reform:
„Jeder erschossene Hund, jede getötete Katze ist ein Opfer von politischen Versäumnissen. Der Fall Cooper zeigt: Es braucht endlich ein generelles Verbot des Haustierabschusses“, so Lehner.
