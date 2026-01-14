Tierschutz: „Seit wann tragen Füchse Warnwesten?“

Herrenlose Hunde galten als Bedrohung

Die derzeit geltenden Abschussregelungen stammen aus einer Zeit, in der herrenlose Hunde als Bedrohung galten. Heute hingegen sind Haustiere fester Bestandteil von Familien. Ihre Tötung stellt einen Eingriff in das Eigentumsrecht, in familiäre Bindungen und in den Tierschutz dar. Auch dass Jagdhunde ausgenommen sind, ist, laut Wagner, eine rechtlich schwer haltbare UngleichbTierschutz Austria fordert von der Bundesregierung und den Ländern eine umfassende Reform: