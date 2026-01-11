Jäger (84) knallte Border Collie auf Forstweg ab
„War wie mein Kind“
Ein Winterspaziergang im oberösterreichischen Pettenbach nahm ein dramatisches Ende. Ein betagter Jagdpächter feuerte ohne jede Vorwarnung von seinem Hochstand auf den Border Collie in reflektierendem Gewand, der Besitzer auf Forstweg vorauslief. Warum? Er habe ihn mit einem Fuchs verwechselt, so die erste Rechtfertigung.
Fabian P. (30) bekommt die Bilder von seinem am 27. Dezember am helllichten Tag erschossenen Liebling nicht aus dem Kopf. „Der Anblick war furchtbar und macht mir immer noch extrem zu schaffen. Der ,Cooper‘ war mein Liebling, mein Ein und Alles, mein bester Freund, mein Therapeut und wie ein Kind für mich“, sagt er mit tränenerstickter Stimme.
