Jäger (84) knallte Border Collie auf Forstweg ab

Fabian P. (30) bekommt die Bilder von seinem am 27. Dezember am helllichten Tag erschossenen Liebling nicht aus dem Kopf. „Der Anblick war furchtbar und macht mir immer noch extrem zu schaffen. Der ,Cooper‘ war mein Liebling, mein Ein und Alles, mein bester Freund, mein Therapeut und wie ein Kind für mich“, sagt er mit tränenerstickter Stimme.