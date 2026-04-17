Frontalkollision in Ludesch fordert zwei Verletzte

Straße für 45 Minuten gesperrt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 83-Jährigen um 180 Grad gedreht. Beide Frauen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung vor Ort ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. Ein bei beiden Lenkerinnen durchgeführter Alkotest verlief negativ. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Die Ortsfeuerwehr Ludesch band ausgelaufene Betriebsmittel. Die L193 war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt.