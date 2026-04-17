Frontalkollision in Ludesch fordert zwei Verletzte

Zugetragen hat sich der Vorfall am Donnerstag gegen 11.40 Uhr auf der L193 in Ludesch. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin war von Thüringen kommend in Fahrtrichtung Ludesch unterwegs, als ihr eine 83-jährige Lenkerin mit ihrem Auto entgegenkam. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Seniorin auf Höhe von Straßenkilometer 3,06 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Wagen der 33-Jährigen.
Straße für 45 Minuten gesperrt
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 83-Jährigen um 180 Grad gedreht. Beide Frauen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung vor Ort ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. Ein bei beiden Lenkerinnen durchgeführter Alkotest verlief negativ. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Die Ortsfeuerwehr Ludesch band ausgelaufene Betriebsmittel. Die L193 war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt.
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