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Zwei Frauen im Spital

Frontalkollision in Ludesch fordert zwei Verletzte

Vorarlberg
17.04.2026 09:30
Ein Notarzt versorgte die beiden Frauen vor Ort.
Ein Notarzt versorgte die beiden Frauen vor Ort.(Bild: Klaus Schindler)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
Auf der Walgaustraße (L193) in Ludesch ist am Donnerstag eine 83-jährige Lenkerin auf die Gegenfahrbahn geraten. Ihr Wagen stieß frontal mit dem Pkw einer 33-Jährigen zusammen. Beide Frauen mussten nach dem Unfall verletzt ins Spital nach Bludenz eingeliefert werden.
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Zugetragen hat sich der Vorfall am Donnerstag gegen 11.40 Uhr auf der L193 in Ludesch. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin war von Thüringen kommend in Fahrtrichtung Ludesch unterwegs, als ihr eine 83-jährige Lenkerin mit ihrem Auto entgegenkam. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Seniorin auf Höhe von Straßenkilometer 3,06 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Wagen der 33-Jährigen.

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Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 83-Jährigen um 180 Grad gedreht. Beide Frauen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung vor Ort ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. Ein bei beiden Lenkerinnen durchgeführter Alkotest verlief negativ. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Die Ortsfeuerwehr Ludesch band ausgelaufene Betriebsmittel. Die L193 war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt.

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