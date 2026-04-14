Auto überschlug sich auf regennasser Fahrbahn

In Dornbirn (Vorarlberg) kam es am Dienstagvormittag zu einem Zusammenstoß zweier Autos, eines überschlug sich dabei. Der Unfall forderte zwei Verletzte.
Zu einem schweren Crash kam es am Dienstagvormittag gegen 10.50 Uhr. Ein Pkw überschlug sich nach einer Kollision mit einem anderem Auto im Bereich Achfurt in Dornbirn. Rettung und Feuerwehr mussten zu der Unfallstelle ausrücken.
Es dürfte zu einer Streifkollision der beiden Fahrzeuge gekommen sein, ehe eines der Autos abhob, sich überschlug und am Dach liegend zum Stillstand kam. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.