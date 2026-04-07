Bikerin (35) überschlägt sich mehrfach

Eine Linkskurve wurde einer Motorradfahrerin, die am Ostermontag auf der L193 von Damüls in Richtung Au unterwegs war, zum Verhängnis. Die 35-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Bike, touchierte die Leitplanke und stürzte schwer.
Nachdem sich die junge Frau mehrfach überschlagen hatte, blieb sie verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit dem Notarzthubschrauber „Gallus 1“ in das Landeskrankenhaus Bregenz geflogen. Im Einsatz waren die Rettung Au, die Besatzung des Notarzthubschraubers sowie drei Exekutivkräfte der Polizeiinspektion Au beziehungsweise der Polizeiinspektion Bezau.
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