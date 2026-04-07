Bikerin (35) überschlägt sich mehrfach

Nachdem sich die junge Frau mehrfach überschlagen hatte, blieb sie verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit dem Notarzthubschrauber „Gallus 1“ in das Landeskrankenhaus Bregenz geflogen. Im Einsatz waren die Rettung Au, die Besatzung des Notarzthubschraubers sowie drei Exekutivkräfte der Polizeiinspektion Au beziehungsweise der Polizeiinspektion Bezau.