Grüne starten Petition für Erbschaftssteuer

Man verspricht sich davon Einnahmen von mindestens 1,5 Milliarden Euro. Wie viel der Staat einnehme, hänge davon ab, wann welche Erbschaften anfielen. Die eingenommenen Gelder sollen zum Beispiel in Kindergärten und Schulen fließen. Davon hätten alle Menschen etwas, sind die Grünen überzeugt. „Ich verstehe alle, die sich mehr Mut in der Frage der Gerechtigkeit erwarten. Wenn ihr euch wünscht, dass Superreiche endlich einen fairen Beitrag leisten, dann seid ihr bei uns Grünen richtig“, sagte Parteichefin Leonore Gewessler am Mittwoch in einer Aussendung. „Wenn Superreiche endlich fair besteuert werden, können die Steuern für Menschen gesenkt werden, die hart für ihr Einkommen arbeiten müssen und denen viel zu wenig von diesem Geld in der Tasche bleibt“, hieß es zudem auf der Website.