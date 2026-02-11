Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab einer Million Euro

Grüne starten Petition für Erbschaftssteuer

Innenpolitik
11.02.2026 18:02
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Grünen-Chefin Leonore Gewessler(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

Die Grünen haben eine Petition namens „Superreiche fair besteuern“ gestartet. Gemeint sind damit Menschen, die mindestens eine Million Euro erben, wobei es laut der Partei Freibeträge für Eigenheime, Familienbetriebe und klein strukturierte Bauernhöfe geben soll.

0 Kommentare

So soll der einmalige Freibetrag für ein geerbtes Haus mit Hauptwohnsitz beispielsweise 1,5 Millionen Euro betragen. Nach dem Modell soll die Steuer bei Erbschaften zwischen einer Million und fünf Millionen Euro 25 Prozent betragen, bis zu zehn Millionen Euro würden 30 Prozent fällig. Höhere Erbschaften wollen die Grünen mit 35 Prozent besteuern. „Das bedeutet konkret: Wer 1,1 Millionen Euro erbt, zahlt die Steuer nur für die 100.000 Euro über dem Freibetrag von einer Million Euro. Das wären konkret 25.000 Euro“, rechnet die Oppositionspartei auf ihrer Website vor.

Man verspricht sich davon Einnahmen von mindestens 1,5 Milliarden Euro. Wie viel der Staat einnehme, hänge davon ab, wann welche Erbschaften anfielen. Die eingenommenen Gelder sollen zum Beispiel in Kindergärten und Schulen fließen. Davon hätten alle Menschen etwas, sind die Grünen überzeugt. „Ich verstehe alle, die sich mehr Mut in der Frage der Gerechtigkeit erwarten. Wenn ihr euch wünscht, dass Superreiche endlich einen fairen Beitrag leisten, dann seid ihr bei uns Grünen richtig“, sagte Parteichefin Leonore Gewessler am Mittwoch in einer Aussendung. „Wenn Superreiche endlich fair besteuert werden, können die Steuern für Menschen gesenkt werden, die hart für ihr Einkommen arbeiten müssen und denen viel zu wenig von diesem Geld in der Tasche bleibt“, hieß es zudem auf der Website.

Zitat Icon

Wenn Superreiche endlich fair besteuert werden, können die Steuern für Menschen gesenkt werden, die hart für ihr Einkommen arbeiten müssen

Die Grünen zu ihrer Petition für eine Erbschaftssteuer

Am Mittwoch (Stand 17.47 Uhr) hatten fast 4800 Menschen die Petition unterschrieben. Ein politischer Mitstreiter bei der Erbschaftssteuer ist die SPÖ. Auch sie argumentiert unter anderem mit mehr Gerechtigkeit und will diese auf „Superreiche“ beschränken. Die NEOS sind sich nicht ganz einig. In der Vergangenheit hat sich Parteichefin Meinl-Reisinger „nicht prinzipiell“ gegen eine Erbschaftssteuer ausgesprochen. Man müsse zunächst aber die Besteuerung auf Arbeit senken, um überhaupt darüber diskutieren zu können.

Lesen Sie auch:
Der neue Finanzminister Markus Marterbauer
„Keine Debatte“
Marterbauer schließt bis 2029 Vermögenssteuern aus
14.03.2025
Krone Plus Logo
Vermögen und Erben
Reiche zur Kasse: Wem SPÖ-Modell was bringen soll
26.02.2024

Das sind die Positionen anderer Parteien
Klar dagegen sind ÖVP und FPÖ. Die Steuer sei leistungsfeindlich, sagen deren Politikerinnen und Politiker etwa. Sie würde den Standort und Arbeitsplätze gefährden. Auch die Industrie ist wenig überraschend dagegen. Bereits heute trügen hohe Einkommen überproportional zum Steueraufkommen bei, sagte die Industriellenvereinigung (IV) am Mittwoch in einer Aussendung. Laut Statistik Austria entfällt rund ein Viertel des gesamten Lohn- und Einkommenssteueraufkommens auf das oberste Prozent der Bezieherinnen und Bezieher.

Im aktuellen Regierungsprogramm sind keine Erbschafts- oder Vermögenssteuern enthalten. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat diese auch bis zum Jahr 2029 ausgeschlossen. Österreich hatte schon einmal Erbschafts- und Vermögenssteuern, diese wurden aber wieder abgeschafft. Heute gibt es noch eine Grunderwerbssteuer und eine Steuer bei Immobilienübertragungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.818 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
204.597 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
187.440 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
977 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
720 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Innenpolitik
Ab einer Million Euro
Grüne starten Petition für Erbschaftssteuer
Rechtliche Schritte?
ORF-Generaldirektor lädt Hafenecker zu Gespräch
„Russische Methoden“
Gegner von Orbán macht Sex-Erpressung öffentlich
Aus Sicherheitsgründen
US-Flughafen an Grenze zu Mexiko gesperrt
Opernball-Besuch
Diese Mitglieder der Regierung nutzen Ehrenlogen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf