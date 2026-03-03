Milliarden-Tunnel nimmt nächste wichtige Hürde

Nach dem positiven Bescheid bei der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) hat der geplante Flachgautunnel zwischen Köstendorf und der Stadt Salzburg der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) nun auch den naturschutzrechtlichen Bescheid des Landes erhalten. Es ist damit ein weiterer wichtiger Schritt für das milliardenschwere Projekt.
„Die Genehmigung nach dem Naturschutzgesetz ist nach der Umweltverträglichkeitsprüfung ein weiterer wichtiger Schritt Richtung Baustart und attestiert, dass sämtliche Rahmenbedingungen des Naturschutzgesetzes eingehalten werden“, heißt es seitens der ÖBB. Die Planungsarbeiten laufen damit uneingeschränkt weiter.
Natürlich läuft der Instanzenweg für den UVP-Bescheid des Ministeriums weiter.
180 Millionen für Salzburgs Schiene
Bei einem gemeinsamen Termin von Infrastruktuminister Peter Hanke (SPÖ) und Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) vor wenigen Tagen waren große Investitionen in Schiene und Autobahn das Thema. Hanke bekräftigte die Bedeutung der Bahn für den Flachgau und weit darüber hinaus.
Gemeinsam mit der Landeshauptfrau präsentierte deshalb das Mobilitätspaket für Salzburg, das rund 180 Millionen für Schiene und Infrastruktur im Jahr 2026. Unter anderem wird heuer mit dem Umbau des Bahnhofs Straßwalchen begonnen. Ein großer Teil betrifft Investitionen des Rahmenplans. In diesem steht der Flachgautunnel ganz oben.
