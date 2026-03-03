Milliarden-Tunnel nimmt nächste wichtige Hürde

Gemeinsam mit der Landeshauptfrau präsentierte deshalb das Mobilitätspaket für Salzburg, das rund 180 Millionen für Schiene und Infrastruktur im Jahr 2026. Unter anderem wird heuer mit dem Umbau des Bahnhofs Straßwalchen begonnen. Ein großer Teil betrifft Investitionen des Rahmenplans. In diesem steht der Flachgautunnel ganz oben.