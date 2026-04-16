Kanzler: Bei ÖBB „Luft“ für Inflationsbekämpfung

Daraus zieht der Kanzler nun eine klare Linie: „Mir fallen bei allen Überlegungen, die ich zur Inflation habe, die Pensionisten jetzt nicht an erster Stelle ein.“ Er ergänzt unmissverständlich: „Es kann nicht so sein, dass jene, die in der Vergangenheit schon Beiträge geleistet haben, immer wieder quasi gebeten werden, das weiter zu tun.“ Freilich: Eine Garantie, dass alle Pensionen um die Inflation angehoben werden, möchte Stocker nicht abgeben. Es hänge davon ab, wie hoch die Teuerung wird. Bei – freilich aus heutiger Sicht unwahrscheinlichen – zwei Prozent Inflation in diesem Jahr sei eine Erhöhung der Pensionen in diesem Ausmaß leichter möglich.