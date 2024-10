Monet-Meisterwerk an Nachfahren restituiert

Nazi-Raubkunst tauchte in Galerie auf

2023, also mehr als acht Jahrzehnte später, tauchte es in einer Galerie im US-Bundesstaat Texas auf. Das FBI, die zentrale Sicherheitsbehörde der Vereinigten Staaten, startete daraufhin mit Ermittlungen. Die damaligen Besitzer gaben das Bild nach einem Gespräch mit FBI-Agenten freiwillig zurück – sie ahnten nicht, dass es sich bei „Bord de Mer“ um Nazi-Raubkunst handelte.