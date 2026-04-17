Diese Frau „bewacht“ 250 Gefangene in St. Pölten

Rückkehr nach St. Pölten

Damit werde die Führungsriege der heimischen Justizanstalten wieder ein Stück weiblicher, wie Justizministerin Anna Sporrer betont. Während Lalics ab 2011 als Staatsanwältin Straftäter in St. Pölten hinter Gitter brachte – bis sie 2017 ins Justizministerium wechselte – möchte sie mit ihrer Rückkehr nun „direkt an der Basis mithelfen“. Denn der Strafvollzug stehe unter Druck. Als Herausforderung nennt Lalics etwa die Überbelegung der Gefängnisse und den Personalmangel. Es brauche auch bauliche und sicherheits- technische Verbesserungen und den Ausbau der Sozialarbeit. Denn Sicherheit entstehe durch Veränderung.