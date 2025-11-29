Hohe Auslastung: „Verfahren immer komplexer“

Ganze 21.000 Verfahren wurden im Vorjahr von der Staatsanwaltschaft St. Pölten bearbeitet. Die Strafverfahren selbst werden dabei immer komplexer und internationaler. „Ich bin sehr stolz und dankbar, an der Spitze eines so leistungsstarken Teams zu stehen“, betont Christian Pawle, der neue Leiter der Anklagebehörde in St. Pölten. Der 45-Jährige folgt damit seiner Vorgängerin Michaela Schnell nach, die ihrerseits wiederum die Leitung der Staatsanwaltschaft in Korneuburg übernommen hat.