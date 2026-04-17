Trotz Rekord-Tief: Räder bei Dieben weiter beliebt

Das erfreuliche: Diesbezügliche Zahlen sind im vergangenen stark gesunken – von noch 1042 gestohlenen Fahrrädern 2024 auf 758 im vergangenen Jahr. Ein Rekord-Tief, abgesehen von den den „Corona-Jahren“. Doch die Statistik kann täuschen. „Grundsätzlich natürlich sehr positiv – aber das heißt nicht, dass die Täter verschwunden sind“, so Biedermann. Was vor allem die Zahlen aus Klagenfurt belegen: Denn mit 477 Fahrraddiebstählen liegt man damit auf auf Platz vier im Landeshauptstadt-Ranking.