Waffengesetz-Novelle tritt am 28. April in Kraft

„Der Amoklauf am 10. Juni 2025 in einem Grazer Gymnasium hat sich tief in das kollektive Gedächtnis der Österreicherinnen und Österreicher eingebrannt. Zehn Menschen mussten durch diese grauenhafte Tat auf brutale Art und Weise ihr Leben lassen. Für die österreichische Bundesregierung war unmittelbar klar: Nach einer solchen Schreckenstat darf nicht zur Tagesordnung übergegangen werden“, heißt es in einer Aussendung des Innenministeriums. Der Schütze des Amoklaufs hatte die Waffen legal besessen, obwohl ihm bei der Stellung psychologische Auffälligkeiten attestiert worden sind.